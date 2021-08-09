В Москве возбудили дело о халатности соцзащиты после случая с выброшенным в окно младенцем

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Возбуждено дело и проведены обыски в помещениях социальных органов, занимающихся защитой несовершеннолетних в Юго-Восточном административном округе Москвы, после того как мужчина выбросил из окна пятого этажа своего двухлетнего сына. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственным управлением по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По данным следствия, должностные лица органов системы профилактики несовершеннолетних Юго-Восточного административного округа города Москвы допустили халатность в своих действиях, что привело к покушению на убийство ребенка его отцом, которое произошло 4 августа 2021 года", - сказала она.

В рамках расследования проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, представляющие интерес для следствия, добавила Иванова. Также проведены другие следственные действия, включая допросы должностных лиц, изучение документов.

Вечером 4 августа мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова на юго-востоке Москвы и скрылся. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Позже мужчина был задержан и арестован, в отношении него расследуется дело о покушении на убийство малолетнего.