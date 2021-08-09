Мать ребенка, оставленного в палате больницы Волгограда, поставили на учет

ВОЛГОГРАД, 9 августа. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства будут заниматься дальнейшей судьбой двухлетнего мальчика, проходящего лечение в волгоградской больнице. Его мать поставлена на учет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Мать поставлена на учет, ребенок передан медикам, органы опеки и попечительства будут заниматься его дальнейшей судьбой. По фактам публикаций о непринятии мер медработниками по уходу за ребенком проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее следователи начали проверку появившейся в СМИ информацию о том, что в больнице Волгограда находится двухлетний мальчик, а персонал больницы плохо за ним ухаживает. Якобы ребенок находится в неопрятном виде и пребывает в палате один.

По данным полиции, мать ребенка не трудоустроена, имеет статус "мать-одиночка". Семья проживала в Волгограде.

Как сообщалось ранее, мальчик был помещен в медучреждение 30 июля по решению органов системы профилактики с признаками ОРВИ. До этого мать ребенка оставила его у знакомых на несколько дней, чтобы он не мешал ей, а сама распивала спиртное. По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, ребенок находится в отдельном боксе, чтобы не контактировать с зараженными, за ним ухаживает медицинский персонал, он получает пятиразовое питание и необходимое лечение.