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Греция попросила Россию предоставить второй пожарный самолет Бе-200

По словам главы МИД Греции Никоса Дендиаса, он обсудил этот вопрос с российским коллегой Сергеем Лавровым

АФИНЫ, 9 августа. /ТАСС/. Греция попросила Россию предоставить второй самолет Бе-200 для тушения пожаров. Об этом глава МИД Греции Никос Дендиас написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Сегодня у меня состоялся обширный телефонный разговор с моим российским коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждалась борьба с пожарами, и было предложено рассмотреть возможность отправки еще одного Бе-200 для оказания помощи", - написал Дендиас.

МИД России пока не сообщал о беседе руководителей внешнеполитических ведомств.

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