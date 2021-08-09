Греция попросила Россию предоставить второй пожарный самолет Бе-200

АФИНЫ, 9 августа. /ТАСС/. Греция попросила Россию предоставить второй самолет Бе-200 для тушения пожаров. Об этом глава МИД Греции Никос Дендиас написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Сегодня у меня состоялся обширный телефонный разговор с моим российским коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждалась борьба с пожарами, и было предложено рассмотреть возможность отправки еще одного Бе-200 для оказания помощи", - написал Дендиас.

МИД России пока не сообщал о беседе руководителей внешнеполитических ведомств.