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Более 30 учреждений проверяют в ХМАО после сообщений о минировании

В данный момент проводится обследование объектов, привлечены кинологи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проверяют более 30 учреждений в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) на наличие опасных предметов. Ранее на электронные почты учебных заведений поступили анонимные сообщения о возможном минировании, сообщили в понедельник ТАСС в администрации Нижневартовска.

"Девятого августа на электронную почту 32 учреждений города поступило анонимное сообщение о возможном минировании объектов. Сотрудниками полиции и органов местного самоуправления Нижневартовска были незамедлительно проведены оперативные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в данный момент проводится обследование объектов, привлечены кинологи.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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