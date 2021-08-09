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Суд в Москве арестовал восемь фигурантов дела о драке в ТЦ "Тройка"

По словам источника в правоохранительных органах, все участники драки - выходцы из стран Средней Азии и Кавказа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал восемь участников драки, произошедшей в конце июля у торгового центра "Тройка". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило восемь материалов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигурантов дела, возбужденного по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказали в суде, не уточнив иных деталей. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что арестованные - участники драки у ТЦ "Тройка". По его словам, все они - выходцы из стран Средней Азии и Кавказа.

Массовая драка со стрельбой произошла в конце июля в ТЦ "Тройка" на Верхней Красносельской улице. В ней принимали участие, как предполагается, иностранцы. Один из участников драки применил оружие, какое именно, устанавливается. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Сразу после драки было задержано 50 человек.

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