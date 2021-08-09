Уголовное дело возбудили из-за загрязнения Николо-Хованского пруда в Новой Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о загрязнении Николо-Хованского пруда в Новой Москве возбудили после прокурорской проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства столицы.

Ранее сообщалось о проверке информации о загрязнении Николо-Хованского пруда в связи с жалобами от жителей о неопрятном запахе и гибели уток.

"По материалам проверки межрайонной природоохранной прокуратуры города Москвы по факту загрязнения воды Николо-Хованского пруда возбуждено уголовное дело. Материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании, где возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение вод")", - говорится в сообщении.

Проверка показала, что в пруд сбрасывались химические вещества, из-за которых и погибли утки. По результатам замеров, безопасная концентрация некоторых вредных веществ была превышена.