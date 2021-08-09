В Сарове сообщили об отсутствии очагов возгорания на территории ЗАТО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Очагов возгорания нет на территории ЗАТО Саров, наблюдается задымление над городом из-за южного ветра, сообщает в понедельник пресс-служба Российского федерального ядерного центра.

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"В настоящий момент очагов возгорания в пределах ЗАТО Саров нет. Задымление над городом связано с сохраняющимся южным ветром. На территории Сарова превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено. Предпринятые накануне меры по опашке территорий и созданию минерализованных полос, а также привлечение техники и перераспределение сил показали свою эффективность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Российский федеральный ядерный центр в Сарове работает и продолжает выполнять государственные задачи. Ни одно из производств не было приостановлено из-за крупного лесного пожара, который начался в заповеднике в Мордовии и дошел до Нижегородской области, а также в зону ЗАТО, из-за чего в Сарове был объявлен режим ЧС.

По последним данным, площадь активного горения на территории мордовского заповедника составляет 50 га, пожар тушат около 1 300 человек и 240 единиц техники. Площадь, пройденная пожаром, составляет около 4 тыс. га.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.