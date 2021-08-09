Противники вакцинации попытались прорваться в телецентр Би-би-си в Лондоне

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Группа активистов, выступающих против использования паспортов иммунитета и вакцинации несовершеннолетних от COVID-19, попыталась в понедельник прорваться в телецентр вещательной корпорации Би-би-си в районе Уайт-сити в западной части Лондона. Как говорится в сообщении Скотленд-ярда, к настоящему моменту демонстранты покинули примыкающую к телецентру территорию, направились в центр города и начинают расходиться.

"Участники акции протеста, ранее собравшиеся в районе Уайт-сити, прошли через западную часть Лондона и сейчас находятся у Мраморной арки [рядом с Гайд-парком]. В этом районе может быть затруднено движение транспорта. Задержаний не проводилось, однако сотрудники полиции продолжают следить за ситуацией", - говорится в сообщении, размещенном на странице столичной полиции в Twitter.

Чуть позже в правоохранительных органах проинформировали, что "часть демонстрантов к настоящему моменту разошлась". Небольшая группа активистов по-прежнему находится в центре города на улице Портленд-плейс, где расположена штаб-квартира Би-би-си. В вещательной корпорации сохраняют молчание, заявляя лишь, что Би-би-си не комментирует вопросы, связанные с безопасностью ее сотрудников.

В понедельник днем в социальных сетях появились видео, на которых видно, как несколько десятков человек пытаются прорвать полицейское оцепление, чтобы проникнуть в здание телецентра. Они выкрикивают оскорбления и обвиняют правительство страны и Би-би-си в распространении якобы недостоверной информации о вакцинах и попытках ограничивать свободу людей.

Ситуация с вакцинацией

В Соединенном Королевстве доля вакцинированных среди населения страны сейчас одна из самых высоких в мире. По последним данным, первую дозу вакцины от коронавируса получили 89% жителей страны, которым больше 18 лет. Полностью вакцинированы 39,5 млн человек - 74,8% взрослого населения.

C начала лета, когда на вакцинацию стали приглашать британскую молодежь, первую инъекцию получило около 60% жителей страны в возрасте от 18 до 25 лет, однако в последние недели рост этого показателя замедлился. Поэтому правительство принимает различные меры для того, чтобы увеличить число вакцинированных. С сентября для посещения ночных клубов и многих массовых мероприятий необходимо будет предъявлять паспорт вакцинации. На минувшей неделе СМИ королевства сообщали о том, что власти рассматривают возможность ограничить доступ невакцинированных студентов в общежития и на очные занятия в университетах.

Полностью вакцинированные граждане Великобритании, США и ЕС также могут не соблюдать режим самоизоляции по прибытии в королевство из большинства стран мира. С 16 августа вакцинированным людям также не надо будет изолироваться после контактов с больными.

Вакцинация в стране пока не является обязательной, однако планируется, что с ноября сотрудники домов престарелых для работы должны будут сделать прививки, чтобы работать с пожилыми людьми. Обсуждается также вопрос о возможности обязательной вакцинации врачей. Беспокойство общественности вызывает то обстоятельство, что при приеме на работу компании начинают отдавать предпочтение вакцинированным кандидатам, которые могут подтвердить свой статус.