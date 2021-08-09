В Северной Осетии проверят кислородные системы медучреждений

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил провести проверку состояния кислородных систем в медучреждениях республики. Об этом сообщается в понедельник на сайте главы и правительства республики.

Что известно о гибели пациентов в больнице Владикавказа

"По поручению руководителя республики во всех медучреждениях Северной Осетии проведут проверку состояния кислородных систем", - говорится в сообщении.

В понедельник в результате аварии в Республиканской клинической больнице скорой помощи девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. По данным Меняйло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей.