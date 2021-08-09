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В Северной Осетии проверят кислородные системы медучреждений

В результате аварии в Республиканской клинической больнице погибли девять человек из-за нехватки кислорода

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 августа. /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил провести проверку состояния кислородных систем в медучреждениях республики. Об этом сообщается в понедельник на сайте главы и правительства республики.

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"По поручению руководителя республики во всех медучреждениях Северной Осетии проведут проверку состояния кислородных систем", - говорится в сообщении.

В понедельник в результате аварии в Республиканской клинической больнице скорой помощи девять человек с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. По данным Меняйло, причиной поломки кислородной системы в больнице стал прорыв трубы под землей.

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РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная Осетия
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