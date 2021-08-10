Житель Комсомольска-на-Амуре получил условный срок за добычу краснокнижного осетра

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил условный срок участнику преступной группы, занимавшейся добычей и оборотом краснокнижного осетра. Об этом сообщила во вторник прокуратура края.

"Комсомольским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 39-летнего жителя г. Комсомольска-на-Амуре, который участвовал в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов. <...> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в распространенном сообщении.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ "Незаконная добыча, хранение, перевозка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, их частей и дериватов (производных), совершенные организованной группой".

Деятельность группы пресекли летом 2020 года. В ходе обысков были обнаружены и изъяты 116,7 кг мяса осетра амурского и 127,3 кг мяса калуги, 750 гр черной икры. Ущерб РФ составил свыше 3,5 млн рублей.