Полиция под Петербургом изъяла 10,5 тыс. литров алкогольных суррогатов из подпольного цеха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили и пресекли работу подпольного цеха по розливу алкогольной продукции во Всеволожском районе Ленинградской области, из него изъяли 10,5 тыс. литров суррогатов, а также на месте задержали семь человек, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Сотрудниками полиции изъято более 4,5 тыс. литров готовой контрафактной алкогольной продукции и более 6 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. На месте происшествия задержаны семь лиц, осуществлявших производство алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

По данным полиции, подпольное производство, где продукцию разливали по бутылкам и клеили на них акцизные марки, располагалось в деревне Углово. Эксперты установили, что найденные на производстве марки являются поддельными. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 УК РФ "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование", - отметили в главке.

Полиция устанавливает других участников подпольного производства. Согласно предоставленному главком видео из цеха, в нем производили поддельную продукцию известных марок, в частности, виски Jameson.