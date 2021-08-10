Площадь лесных пожаров в Башкирии за сутки увеличилась более чем на 1 тыс. га

УФА, 10 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров, действующих в Башкирии, во вторник утром превысила 3,1 тыс. га, она возросла за сутки более чем на 1 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет, эвакуация не требуется, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 10:00 по местному времени 10 августа новых очагов природных пожаров не возникло. Продолжают действовать 27 очагов лесных пожаров на общей площади 3 104,8 га", - говорится в сообщении.

Пожары действуют в пяти муниципалитетах, самый крупный очаг площадью более 1,3 тыс. га находится в Хайбуллинском районе. Больше всего небольших возгораний зарегистрировано в Бурзянском районе. Всего локализовано 13 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 2,4 тыс. га. "Произведена опашка населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных угрозе переходов на них природных пожаров. Эвакуация населения не требуется", - добавили в ГУ МЧС.

В тушении задействовано более 1,1 тыс. человек и 206 единиц техники. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в большинстве районов республики сохраняется высокая пожароопасность, а в южных районах - чрезвычайная пожарная опасность.