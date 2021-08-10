Приговор росгвардейцу по делу о насилии над ребенком отменили из-за нарушения процедуры

ПЕРМЬ, 10 августа. /ТАСС/. Пермский гарнизонный военный суд отменил приговор сотруднику Росгвардии по делу о незаконном проникновении в жилье, изнасиловании 11-летнего мальчика и покушении на изнасилование его матери и направил дело на новое рассмотрение. Причиной стали процессуальные нарушения, сообщила ТАСС адвокат потерпевших Анастасия Шардакова.

В апреле суд приговорил росгвардейца к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 20 тыс. рублей. "Насколько я знаю из комментариев, которые дает военная прокуратура, были процессуальные нарушения, поэтому [дело] вернули [на повторное рассмотрение]. Существуют процедурные нарушения, которые являются основанием для отмены приговора. Процедура нарушена - пришлось начать все сначала", - сказала собеседница агентства.

Как сообщали местные СМИ, в сентябре 2020 года сотрудник Росгвардии проник в жилье, где попытался изнасиловать женщину с ограниченными возможностями здоровья. На ее крики выбежал 11-летний сын и вступился за нее. Тогда мужчина совершил в отношении него насильственные действия и скрылся с места преступления.

Как уточнила Шардакова, фигуранту дела оставлена мера пресечения в виде содержания под стражей, дата следующего заседания суда еще не назначена.