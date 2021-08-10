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В Чебоксарах в ДТП с троллейбусом и микроавтобусом пострадали два человека

По словам водителя троллейбуса, у транспортного средства неожиданно отказали тормоза

ТАСС, 10 августа. Троллейбус и микроавтобус столкнулись 10 августа в Чебоксарах, два человека обратились за помощью к медикам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по Чувашии.

"10 августа около 06:30 мск на перекрестке улиц Энгельса и Гагарина в Чебоксарах троллейбус № 15 врезался в остановившийся на запрещающий сигнал светофора микроавтобус № 234. В салоне троллейбуса в момент столкновения находилось 10 человек, примерно столько же и в маршрутном микроавтобусе. Две пассажирки с ушибами обратились в больницу", - отмечается в сообщении.

По словам водителя троллейбуса, у транспортного средства неожиданно отказали тормоза.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Медицинское освидетельствование обоих водителей не установило у них состояние опьянения.

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