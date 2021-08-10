В Кемерове из-за пожара на мусорном полигоне ввели режим повышенной готовности

КЕМЕРОВО, 10 августа. /ТАСС/. Власти Кемерова ввели режим повышенной готовности на территории недействующего мусорного полигона в Заводском районе города, чтобы ликвидировать там пожар и тление мусора. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэрии города.

"Режим повышенной готовности установлен на территории недействующего полигона ТКО на ул. Красноармейской в Кемерове. Его цель - ликвидация тления мусорных масс и минимизация последствий деятельности арендатора полигона, действиям которого дадут оценку правоохранительные органы. К мониторингу экологической обстановки в районе полигона на время проведения работ по ликвидации тления привлечены специалисты Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Мусорный полигон с 2009 года муниципалитет передал в аренду частной компании, которая три года назад не смогла получить лицензию на обращение с ТКО. Через суд власти обязали арендатора рекультивировать полигон, но судебное решение не исполнено. На свалке образовалось сильное задымление из-за тления мусора. Тушение организовала администрация города, привлекли бульдозеры, поливочные машины и пожарная цистерна, чтобы снизить интенсивность и площадь горения.

"Тление отходов происходит в глубоких слоях мусора, как правило, без открытого огня, поэтому необходимо применение специализированных средств идентификации очагов возгорания. Администрация города Кемерово обратилась к специалистам в области тепловизионной съемки и создания тепловых карт, на основе которых совместно со специализированными организациями будут выработаны методы тушения полигона", - уточняют в мэрии.