Двое осужденных сбежали из мирового суда в Выборгском районе Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Двое мужчин, которым был вынесен приговор по делу о побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью, сбежали из здания мирового суда в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из мирового суда в Выборгском районе [Ленобласти] сбежали двое подсудимых, ведется их поиск", - сказал источник.

Он добавил, что мужчины были осуждены на два года колонии строгого режима каждый.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает. В судебном участке мирового судьи в Выборгском районе ТАСС сообщили, что не дают комментариев по данному вопросу.