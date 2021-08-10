Суд в Курске назначил 15 лет колонии фигуранту дела об убийстве криминальных авторитетов

КУРСК, 10 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил Алексея Алекова к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в покушении на убийство и убийстве двух криминальных авторитетов, совершенных организованной группой в 2010 и 2011 годах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Алеков находился в федеральном розыске с 2016 года, скрываясь в различных регионах России. Мужчину задержали в феврале 2021 года при силовой поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии во дворе многоэтажного дома в Курске.

"Обвиняемый признан виновным в покушении на убийство ранее знакомого мужчины, совершенное общеопасным способом, организованной группой и в убийстве двух ранее знакомых мужчин, совершенное общеопасным способом, организованной группой. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы", - сказали в пресс-службе.

В июне 2010 года на территории садового общества в Курской области Руслан Сибилев (осужден на 19 лет колонии за убийства, покушение на убийство, незаконный оборот оружия - прим. ТАСС) вместе с соучастниками совершил покушение на одного из лидеров уголовно-преступной среды Олега Афанасьева и его жену, получивших в результате различные ранения. Алеков при покушении исполнял роль водителя транспорта. В том же году Сибилев организовал убийство сподвижника Афанасьева - Алексея Украинцева, в центре Курска Алеков несколько раз выстрелил в него, от полученных ранений Украинцев умер на месте. В марте 2011 года на криминального авторитета Афанасьева напали повторно - у подъезда дома Алеков выстрелил в него из автомата, после полученных ранений Афанасьев умер.