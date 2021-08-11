Почти 6 тонн водных биоресурсов на 2,3 млн рублей изъяли пограничники в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли крупную партию водных биоресурсов весом более 5,8 тонны и стоимостью около 2,3 млн рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю на севере Приморья проведена масштабная операция по изъятию из незаконного оборота крупной партии водных биологических ресурсов. Всего изъято более 5 тонн 800 кг. В селе Усть-Соболевка Тернейского района на территории нескольких частных домовладений обнаружены рефрижераторные контейнеры и холодильные установки, заполненные различной морепродукцией", - говорится в сообщении.

Всего изъяли более 5 тонн рыбы лососевых пород, а также более 380 брикетов с мясом краба и более 50 особей краба камчатского. Общий вес краба составил порядка 1,7 тонны. Документов, подтверждающих законность происхождения биоресурсов, ни один из владельцев контейнеров предоставить не смог. При этом они заявили, что вся продукция предназначалась для личного потребления.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, общая стоимость изъятых морепродуктов составляет около 2,3 млн рублей. По всем фактам проводятся разбирательства.

Тернейский район расположен на северо-западе Приморья, с запада он ограничен Японским морем и имеет протяженную береговую линию. Это относительно труднодоступная местность, расстояние от Владивостока по прямой - около 450 км. Середина лета в Тернейском районе Приморья - это сезон активного хода горбуши и симы на нерест.