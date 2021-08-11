На тушение лесных пожаров в Якутию прибыла первая группа из 100 спасателей

ТАСС, 11 августа. Первая группа из 100 спасателей прибыла в Якутию, где окажет помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Сто специалистов Ногинского спасательного центра МЧС России направлены в районы, где наблюдается наиболее сложная лесопожарная обстановка. Основные усилия будут направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. Спасатели имеют практический опыт, обеспечены всем необходимым, включая автономный лагерь для проживания на территории региона", - сказали в ведомстве.

На пути в Якутию находятся еще 100 сотрудников Тульского спасательного центра МЧС России. Также в регион направлены три самолета ведомства.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям Якутии запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В настоящее время в регионе действует 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 20 на общей площади свыше 122 тыс. гектар.