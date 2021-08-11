Двое врачей пострадали в Тольятти в ДТП с машиной скорой помощи

САМАРА, 11 августа. /ТАСС/. Три автомобиля, в том числе скорая помощь, столкнулись в Тольятти в Самарской области, пострадали двое медиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

"Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия [в Тольятти], где произошло столкновение трех транспортных средств. Одно из этих транспортных средств - скорая помощь. Известно о двух пострадавших - это сотрудники скорой помощи", - сообщила собеседница агентства.

Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.