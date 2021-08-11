ГИБДД Москвы за три дня привлекла к ответственности более 1 тыс. доставщиков еды

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы за три дня рейда привлекла к ответственности более тысячи водителей мотоциклов и мопедов, доставляющих еду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В период с 6 по 8 августа в рамках мероприятия подразделениями ГИБДД Москвы к административной ответственности привлечены более 3 тыс. участников дорожного движения, из них 1 261 водитель мототехники и 1 789 лиц, управляющих мопедом, велосипедом, а также использовавшие для передвижения самокат или иное, в том числе имеющие электрический привод, средство передвижения. По итогам проведенной проверки составлено 1 084 административных материала за нарушения правил, допущенных работниками сферы доставки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 70 нарушений правил дорожного движения пресечено со стороны несовершеннолетних. Кроме того, пресечено передвижение шесть водителей мототранспорта в состоянии алкогольного опьянения.

"ГИБДД Москвы напоминает водителям вело- и мототранспорта быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать защитную экипировку, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования", - заключили в ГИБДД.