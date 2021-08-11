На западе Москвы мужчина убил свою сожительницу и покончил с собой

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мужчина на западе Москвы убил свою сожительницу и покончил с собой. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 10 августа в квартире жилого дома по улице Никулинской в Москве обнаружено тело женщины 1979 года рождения с отделенной от туловища головой и множественными ножевыми ранениями в области груди и живота. Вблизи указанного дома обнаружено тело мужчины 1974 года рождения", - сообщила Иванова.

Следствие предполагает, что мужчина убил сожительницу, после чего покончил жизнь самоубийством. Квартира, в которой они проживали, была закрыта изнутри. Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются соседи. Мужчине посмертно будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.