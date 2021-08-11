Пожар в здании телекомпании в Красноярске ликвидировали

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Возгорание в здании телекомпании в Красноярске ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"15:08 (11:08 мск) ликвидация", - сообщили в главке МЧС.

Ранее сообщалось, что в здании телекомпании "Афонтово" загорелся строительный мусор в подвальном помещении. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 58 человек, силами пожарно-спасательного гарнизона спасены два человека.

Локализация была объявлена на 30 квадратных метрах. Пожар тушили 34 человека с использованием 11 единиц техники.