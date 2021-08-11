Бывшие глава правительства Осетии и министр туризма обвиняются в растрате 180 млн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение бывшим главе правительства Республики Северная Осетия-Алания Сергею Такоеву, министру туризма Алану Диамбекову и гендиректору Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиде Габараевой в растрате 180 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела о растрате должностными лицами органов исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания бюджетных средств в сумме 180 млн рублей. Ранее задержанным - бывшим председателю правительства республики Сергею Такоеву, министру туризма республики Алану Диамбекову и генеральному директору ОАО "ОЗАТЭ" Аиде Габараевой - предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)", - сообщили в СК.

По версии следствия, в 2014 году Такоев, Диамбеков, Габараева и другие сообщники обеспечили заключение госконтракта и приобретение у подконтрольного им ОАО "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости. Следствие ходатайствует об аресте всех обвиняемых. Ранее у них были проведены обыски.