Росрыболовство готово помогать ликвидировать последствия разлива нефти в Новороссийске

ТАСС, 11 августа. Росрыболовство готово оказывать поддержку в оценке последствий разлива нефти в Новороссийске, а также помогать в мероприятиях по его ликвидации.

Об этом журналистам сообщил руководитель объединенной пресс-службы Федерального агентства по рыболовству Дмитрий Клоков.

"Мы, в свою очередь, готовы оказать всестороннюю поддержку в оценке последствий разлива, и также в разработке и реализации комплекса мер по его ликвидации", - сказал он.

Клоков напомнил, что это не первый случай разлива нефтепродуктов за последнее время. "Мы говорим о повышении экологической ответственности как о мировом тренде, а сталкиваемся с такими проявлениями халатности сотрудников компаний, использующих в экономических целях природные ресурсы в ущерб другим, в данном случае водным. Уверены, что Росприроднадзор совестно с РАН объективно оценят нанесенный ущерб", - добавил он.