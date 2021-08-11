В Ивановской области возбудили дело о смерти следователя якобы после вакцинации

ТАСС, 11 августа. Уголовное дело возбудили из-за смерти 24-летнего следователя из села Холуй в Ивановской области, причиной которой родственники называли якобы вакцинацию от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщил источник. В следственном управлении СК по Ивановской области эту информацию пока не комментируют.

При этом, по данным портала Ivanovonews, эксперты обнаружили в крови погибшего превышение метанола. Канистру с алкоголем, в котором мог содержаться ядовитый спирт, подарил ему один из родственников.

Как сообщалось ранее, 24-летний следователь Михаил Харчев умер ночью 2 августа. Со слов матери, мужчине стало плохо якобы после второй прививки от коронавируса, последний компонент которой он сделал 20 июля. Когда вызвали скорую, он уже не мог разговаривать и почти не передвигался. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но так и не смогли спасти. По данному факту Росздравнадзор также организовал проверку.