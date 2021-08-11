Экс-глава НПФ "Муниципальный" в Тольятти пойдет под суд за хищение 57 млн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Бывший глава негосударственного пенсионного фонда "Муниципальный" в Тольятти Георгий Коростелев предстанет перед судом за хищение 57 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета негосударственного пенсионного фонда Тольятти "Муниципальный" Георгия Коростелева и Сергея Околеснова, осуществляющего предпринимательскую деятельность в области негосударственного пенсионного обеспечения, - сообщили в СК. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу".

Околеснову вменяется организация мошенничества, а Коростелеву - мошенничество. По данным следствия, в 2016-2017 годах жители Москвы Околеснов и Коростелев незаконно изъяли с расчетных счетов НПФ "Муниципальный" 48,6 млн рублей под видом реорганизации фонда. Также они реализовали фонду личное неликвидное имущество по значительно завышенной стоимости - 8,4 млн рублей. Таким образом, соучастники похитили у НПФ более 57 млн рублей. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба, а также исполнения приговора наложили арест на недвижимое имущество Околеснова на сумму более 200 млн рублей.