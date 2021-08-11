На всей территории Воронежской области установлена высшая степень пожарной опасности

ВОРОНЕЖ, 11 августа. /ТАСС/. Чрезвычайная и высокая степени пожарной опасности зафиксированы во всех муниципальных районах Воронежской области. Причиной высокого риска пожаров стала аномальная жара до 35-37 градусов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По условиям погоды на территории 11-и муниципальных образований (Богучарского, Кантемировского, Верхнемамонского, Россошанского, Петропавловского, городов Воронеж и Нововоронеж, Рамонского, Новоусманского, Верхнехавского и Каширского муниципальных районов) сохраняется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), на остальной территории области установился IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Воронежской области насчитывается 34 муниципальных образования, в том числе два - это территории Воронежа и Нововоронежа. Ранее сообщалось, что в Воронежской области из-за аномальной жары до 12 августа объявлено штормовое предупреждение, температура поднимается до 35-37 градусов, что выше климатической нормы на 7 градусов. Аномальная жара фиксируется в регионе в течение нескольких недель.

В ведомстве напомнили что, всего существует V классов пожарной опасности. В частности, при IV классе пожар возникает даже от незначительных источников, быстро распространяется и может быть остановлен только с помощью специально созданных или имеющихся преград. При высшем V классе пожар разгорается от любого источника, от повышенных температур, молниеносно распространяется, лесной пожар можно потушить только в начальной стадии.