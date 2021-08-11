В Крыму в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса, фургона и легкового автомобиля в селе Орехово Сакского района Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"По предварительным данным, 11 августа в 13:40 в Сакском районе в с. Орехово водитель рейсового автобуса ПАЗ, двигаясь со стороны г. Саки в направлении г. Симферополь, допустил столкновение с автомобилем Ford Transit, который двигался попутно и осуществлял левый поворот. После столкновения Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan", - говорится в сообщении.

В автобусе на момент аварии находились 10 человек, никто из них не пострадал. "Телесные повреждения получили водитель и пассажир Ford и два пассажира Renault, один из которых ребенок 2015 года рождения. Все доставлены в медицинское учреждение", - сообщается в пресс-релизе.

Другие обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. Проверку также организовала прокуратура. "По предварительным данным, <...> автобус, следовавший по маршруту "Симферополь - Евпатория", двигаясь со стороны Евпатории наехал на стоящий автомобиль Ford, остановившийся для выполнения поворота, после чего легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уточняется, что "в ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения". "Кроме того, будет проверено исполнение перевозчиком требований нормативных актов при организации им транспортных услуг", - говорится в пресс-релизе.