Задержаны сбежавшие из мирового суда в Выборгском районе Ленобласти осужденные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Двоих осужденных, сбежавших через окно из здания мирового суда в Выборгском районе Ленинградской области после вынесения приговора, нашли и задержали. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Обоих нашли и задержали под Петербургом", - сказал собеседник агентства.

Двое братьев, которым был вынесен приговор в виде реального лишения свободы, сбежали из здания мирового суда в Выборгском районе Ленинградской области 9 августа.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что искали Михаила Мигутина, приговоренного к одному году колонии строгого режима, и Николая Мигутина, приговоренного к 2,5 года колонии строгого режима.