Машина скорой помощи столкнулась с большегрузом на Кубани

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Столкновение автомобиля скорой помощи с большегрузом произошло в Апшеронске на Кубани, в результате всех, кто находился в машине скорой помощи, доставили в больницу. Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня около 18:00 на одном из перекрестков города Апшеронска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. По предварительным данным, водитель скорой помощи, двигаясь с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с большегрузным автомобилем. Передвигавшихся в скорой помощи доставили для обследования в лечебное учреждение", - сообщили в ведомстве.

Количество пострадавших уточняется.