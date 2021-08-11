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Машина скорой помощи столкнулась с большегрузом на Кубани

Водитель скорой с включенными проблесковыми маячками проехал на красный сигнал светофора

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Столкновение автомобиля скорой помощи с большегрузом произошло в Апшеронске на Кубани, в результате всех, кто находился в машине скорой помощи, доставили в больницу. Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня около 18:00 на одном из перекрестков города Апшеронска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой помощи. По предварительным данным, водитель скорой помощи, двигаясь с включенными проблесковыми маячками на красный сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с большегрузным автомобилем. Передвигавшихся в скорой помощи доставили для обследования в лечебное учреждение", - сообщили в ведомстве.

Количество пострадавших уточняется.

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