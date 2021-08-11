Число пострадавших в ДТП с автобусом на востоке Москвы возросло до пяти

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали при столкновении автобуса и двух автомобилей на 9-й Парковой улице в Москве. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Около 20 часов на 9-й Парковой улице в районе дома № 23 произошло ДТП двух автомобилей и автобуса. Автомобили въехали в заднюю часть автобуса, стоявшего перед пешеходным переходом. По предварительным данным, пять человек пострадало в автомобилях, в автобусе пострадавших нет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД", - говорится в публикации.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в данном ДТП пострадали четыре человека. По его словам, одна из пострадавших - беременная женщина, которая находилась в момент аварии в такси.