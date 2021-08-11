В аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса Берлин - Москва

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Нетрезвый пассажир, прибывший рейсом рейса Берлин - Москва, задержан в аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В линейное управление МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация, что на рейс российской авиакомпании сообщением Берлин - Москва требуется наряд транспортной полиции. Бортпроводники пояснили сотрудникам полиции, что один из пассажиров вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания представителей авиакомпании", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что правонарушитель - житель Оренбургской области 1978 года рождения. Его доставили в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово. "Мужчина был направлен на прохождение медицинского освидетельствования, которое установило состояние алкогольного опьянения. Гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - добавили в управлении.