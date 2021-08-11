В Крыму из-за непогоды подтопило дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Непогода в Крыму привела к подтоплению нескольких домов в Симферопольском районе, затруднен проезд по трассе на Ялту, сообщается в среду на сайте министерства чрезвычайных ситуаций региона.

"В результате прохождения неблагоприятных погодных условий произошло перенаполнение природного естественного водоема, в результате чего произошел сход воды на автодорогу между селом Краснолесье и селом Доброе. Движение автотранспорта на трассе Симферополь - Ялта затруднено. По состоянию на 21:30 имеется информация о подтоплении территории одноэтажного жилого многоквартирного дома и территории двух частных домовладений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте происшествия работают представители министерства, регионального ГУ МЧС и чиновники районной администрации. Всего к ликвидации последствий привлекли 70 человек и 14 единиц техники. Объявили сбор оперативного штаба.

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.

В начале недели в ГУ МЧС по республике предупреждали, что 10-11 августа в Крыму ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Ранее в среду мэр Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook сообщила, что службы города работают в режиме повышенной готовности.

