Телефонные мошенники обманули жительницу Москвы на 13 млн рублей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Москвичка перевела телефонным мошенникам 13 млн рублей, поддавшись на уговоры о безопасном переводе денег на другие счета. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась женщина, которая сообщила о том, что на ее домашний телефон поступил звонок от якобы сотрудника ЦБ России, который сообщил, что по ее счетам производятся подозрительные операции и для безопасности необходимо все денежные средства перевести на резервные счета. Женщина сняла денежные средства в размере 13 млн рублей и положила на счета нескольких мобильных телефонов, которые по телефону ей диктовал мошенник", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время столичной полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве.