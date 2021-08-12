Жителей Керчи предупредили о возможной эвакуации из-за подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Керчи попросили жителей города быть готовыми к возможной эвакуации из-за подтоплений в результате сильных дождей, которые начались на востоке Крыма. Об этом сообщили на странице администрации Керчи в Facebook.

Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В эти дни в регионе прошли дожди, которые привели к подтоплениям домов в Симферопольском районе Крыма. В четверг из-за потока воды перекрыли движение по трассе "Таврида". Подтопления фиксируют в селе Красногорка Ленинского района на востоке полуострова.

"Населению муниципального образования городской округ Керчь, проживающему в низменных районах и в районах подверженных подтоплениям территорий, принять все необходимые меры по минимизации последствий возможных подтоплений жилых и хозяйственных помещений, подготовить документы и предметы первой необходимости, медикаменты, вещевое имущество и запас продуктов питания. Быть в готовности к возможной эвакуации", - говорится в сообщении.

Местами сбора в случае опасности определены автотранспортное предприятие № 14313 и пожарно-спасательный отряд на Комарова, 1.

На странице в Instagram администрации Ялты также сообщается, что глава администрации города Янина Павленко провела заседание комиссии по ЧС. "Коммунальные службы города и ресурсоснабжающие организации работают в режиме повышенной готовности. При необходимости к работам готовы приступить 28 единиц коммунальной техники. Подготовлен необходимый материально-технический запас, МБУ "ДЭУ" проводит мониторинг проблемных участков", - говорится в сообщении.

Крым дважды за лето пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. Сейчас продолжается восстановление городов и поселков после непогоды.