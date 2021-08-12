Задержанного за проникновение в детсад под Петербургом отпустили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Мужчину, задержанного за незаконное проникновение в детский сад в Ленинградской области и ставшего фигурантом уголовного дела, отпустили без избрания ему меры пресечения, связанной с ограничением свободы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Его отпустили без меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

В понедельник днем в экстренные службы сообщили о том, что на территорию частного детского сада в городе Кудрове проник неизвестный, который был, предположительно, вооружен ножом. Увидев охранника, мужчина скрылся. В результате инцидента в детском саду никто не пострадал.

Спустя несколько часов мужчину задержали неподалеку от детского сада. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Источник в правоохранительных сообщал ТАСС, что никакого оружия у задержанного не нашли.