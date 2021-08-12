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Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Кемеровской области, пустил за руль пассажира

Он передал управление автомобилем из-за сонного состояния

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Владелец микроавтобуса, который опрокинулся на автодороге Ленинск-Кузнецкий - Журавлево в Кемеровской области, в пути передал управление автомобилем одному из пассажиров, так как захотел спать. Об этом сообщили журналистам в четверг в региональном СУ СК России.

"По пути водитель захотел спать и передал управление транспортным средством одному из пассажиров. Через непродолжительное время последний не справился с управлением, микроавтобус съехал с трассы и перевернулся. Очевидцы вызвали скорую помощь, сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации ведомства, владелец автомобиля - житель Новосибирска - купил микроавтобус в Красноярске, через мобильное приложение набрал попутчиков и поехал обратно в Новосибирск.

Микроавтобус "Toyota Grand Hiace" перевернулся около 05:00 по местному времени (01:00 мск) на 66-м км дороги Ленинск-Кузнецкий - Промышленная - Журавлево. Один человек погиб, шестеро пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии. В момент аварии в автомобиле находились восемь человек.

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