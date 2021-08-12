На границе Якутска с Намским районом тушат лесной пожар

ЯКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Лесной пожар тушат на границе Якутска с Намским районом, он находится в 60 км от ближайшего населенного пункта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы Якутии.

"На тушении пожара на границе Якутска с Намским улусом (районом - прим. ТАСС) работают 45 добровольцев, две единицы тракторной техники, один бульдозер, две водовозки", - сказали в мэрии.

Пожар находится в 60 км от села Маган, который входит в городской округ Якутска. "Кажется, что далеко, но наша задача - сдержать распространение огня на границе, чтобы не допустить прямую угрозу населенным пунктам. Мы доставили ранцы, респираторы, помпы, генераторы. Путь от Магана до пожара непростой, бездорожье. Местами приходится возводить временные сооружения для движения техники. Сегодня, если позволят условия, на тушение будет направлен вертолет Ми-8 с водосливным устройством", - цитирует пресс-служба мэра Якутска Евгения Григорьева.

В данный момент в городе наблюдается сильная задымленность. По данным регионального управления Роспотребнадзора, лабораторный мониторинг выявил утром в воздухе Якутска превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ по различным показателям с 1,28 до 19,6 раза. Из-за ограниченной видимости в аэропорту Якутск взлет и посадка судов не производится. Движение паромов по маршруту Якутск - Нижний Бестях - Якутск приостановлено, а также пассажирские перевозки Якутск - Сангар и Якутск - Олекминск.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса. С 8 августа там введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.