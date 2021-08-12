Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком под Липецком

ТАСС, 12 августа. Водитель и четыре пассажира туристического автобуса, следовавшего из Ярославля в Крым, пострадали в ДТП с грузовиком в Липецкой области, один человек госпитализирован. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области.

"Предварительно установлено, что водитель автобуса 1964 года рождения из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем. Пострадали водитель и 4 пассажира автобуса. Всем потребовалась медицинская помощь, водитель госпитализирован", - сообщила она.

По ее данным, ДТП произошло около 12:00 мск на 457-м километре трассы М-4 "Дон" в Хлевенском районе Липецкой области. "Автобус туристический, маршрут из Ярославля в Крым, в момент ДТП в салоне находились 39 пассажиров. Все они сейчас находятся в безопасности, ожидают прибытия подменного автобуса из Воронежа. Сотрудники полиции на месте ДТП обеспечивают безопасность дорожного движения, затора нет", - сообщила представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области.

Как сообщила ТАСС в приемном отделении Хлевенской районной больницы Липецкой области, к ним после ДТП госпитализирован один мужчина, водитель пассажирского автобуса, у которого выявлены множественные переломы правой голени. "Еще четыре пассажирки после обследования отправлены на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.