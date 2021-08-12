Автобус, попавший в ДТП под Липецком, перевозил студентов Ярославского госуниверситета

ТАСС, 12 августа. Пассажирский автобус, который столкнулся с грузовиком в Липецкой области, перевозил на отдых в Крым студентов Ярославского государственного университета имени Демидова (ЯрГУ). Среди пассажиров никто не получил серьезные травмы, они продолжили путь на другом автобусе от компании-перевозчика, сообщила в четверг пресс-служба ЯрГУ.

"Авария произошла на трассе М-4 между Воронежем и Липецком с участием автобуса, перевозившего студентов ЯрГУ из Ярославля на летний отдых в Крым. Компания-перевозчик оперативно предоставила автобус на замену, группа продолжает поездку в полном составе. Куратор от университета держит контакт со службами и родственниками, все оповещены о ситуации. В университете создана комиссия по расследованию данного случая", - говорится в сообщении, размещенном на сайте вуза.

По данным пресс-службы ЯрГУ, в автобусе находились 40 студентов, куратор от администрации университета и два водителя. "Большинство студентов не пострадали. Двоим, получившим косметические повреждения, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В четверг около 12:00 мск на 457-м километре трассы М-4 "Дон" в Хлевенском районе Липецкой области туристический автобус, следовавший по маршруту из Ярославля в Крым, столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем. Пострадали водитель и четыре пассажирки автобуса. По данным медиков Хлевенской райбольницы, мужчина госпитализирован с переломами голени, пассажирки отправлены на амбулаторное лечение. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем автобуса.