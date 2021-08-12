Уголовное дело экс-прокурора Новосибирска и экс-главы прокуратуры области направили в суд

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца и экс-главы управления прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной направили в суд. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, бывшего начальника управления прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной, а также Дмитрия Куклина, Михаила Федосеева и Павла Кулибанова, - говорится в сообщении СК. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в превышении должностных полномочий, воспрепятствовании производству предварительного следствия, совершении заведомо ложного доноса о мошенничестве, даче заведомо ложных показаний. По данным следствия, Олег Яровой при пособничестве Авериной и Куклина в 2017 году осуществил заведомо ложный донос о совершении своей знакомой мошенничества, а также организовал дачу ложных показаний на нее свидетелями Федосеевым и Кулибановым.

Ференец в период с 2017 по 2018 год, превышая свои должностные полномочия, получал сведения о собранных доказательствах и ходе расследования указанного уголовного дела, которые передавал Авериной. Также он вмешался в деятельность следователя путем дачи ему незаконных указаний о возбуждении уголовного дела, избрании в отношении местной жительницы меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, и окончании расследования без проверки представленных обвиняемой доказательств, свидетельствующих об отсутствии в ее действиях состава инкриминируемого деяния. Впоследствии это уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях местной жительницы состава преступления.

Уголовное дело в отношении Ярового выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде.