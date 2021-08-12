Суд в Кирове приговорил к трем годам колонии экс-депутата гордумы Никулина за хищения

КИРОВ, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Кировской области приговорил бывшего депутата городской думы Дмитрия Никулина к трем годам колонии за многомиллионные хищения в компании "Электронный проездной", учрежденной МБУ "Центральная диспетчерская служба" (ЦДС). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату городской думы по делу о многомиллионных хищениях бюджетных денежных средств. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 160 УК РФ. Суд вынес Дмитрию Никулину обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с 2010 по 2018 годы вместе с другими фигурантами уголовного дела Никулин похитил более 34 млн рублей, принадлежащих ООО "Электронный проездной".

По этому же делу ранее был осужден бывший начальник отдела транспорта Управления благоустройства и транспорта администрации муниципального образования город Киров Олег Чичибабин, которому назначено наказание в виде 2,5 года колонии. Бывшего директора ООО "Электронный проездной" Анатолия Ганьбу суд приговорил к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима. Директор МБУ "Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта" Александр Рыболовлев приговорен к трем годам и месяцу колонии.

Уголовное дело вероятного организатора преступной схемы и данной организованной группы - бывшего главы Кирова Владимира Быкова - рассматривается в суде.

24 апреля 2019 года депутаты Кировской городской думы приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Дмитрия Никулина в связи с непредоставлением в срок сведений о доходах за 2018 год.