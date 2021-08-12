На Кубани задержали двух сотрудников уголовного розыска по подозрению в продаже наркотиков

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Два сотрудника уголовного розыска задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в Краснодаре по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. В данный момент они заключены под стражу, сообщили журналистам в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"В Краснодарском крае сотрудники уголовного розыска, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических веществ, заключены под стражу. По ходатайству следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сотрудники Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"), заключены под стражу", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что сотрудники уголовного розыска линейного отделения полиции на станции Горячий Ключ Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте приобрели у неустановленного лица более 1 кг мефедрона, после чего обратились к мужчине с предложением оказать содействие и поискать приобретателей наркотического средства.

"В свою очередь мужчина, уже являясь участником оперативно-разыскного мероприятия, получил от транспортных полицейских наркотическое средство, якобы для последующего сбыта и получения денежного вознаграждения. 10 августа 2021 года при передаче денежных средств в размере свыше 1 млн рублей оперуполномоченные уголовного розыска были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю", - добавили в пресс-службе, отметив, что начальником управления на транспорте МВД России по ЮФО назначено проведение служебной проверки.