Суд приговорил экс-координатора "Открытой России" в Пскове к 10,5 года колонии

ПСКОВ, 12 августа. /ТАСС/. Псковский районный суд назначил 10,5 года лишения свободы для бывшего координатора псковского регионального отделения общественного движения "Открытая Россия" (деятельность организации признана нежелательной на территории России) Лии Милушкиной, в отношении которой ранее возбудили уголовное дело по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере. Ее мужу суд назначил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима, сообщила в четверг ТАСС адвокат Татьяна Мартынова.

"Суд приговорил Артема Милушкина к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Лию Милушкину приговорили к 10 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой до 2024 года", - сказала Мартынова.

В январе 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Милушкиной и ее супруга. На допросах обвиняемые не признали свою вину. Милушкина стала координатором "Открытой России" в Псковской области в 2018 году, она также является активистом псковской региональной общественной организации "Зоозащита".

В начале следствия Милушкина находилась под домашним арестом, в октябре 2020 года суд отменил его, заменив на более мягкую меру - запрет определенных действий. Ее супруг Артем Милушкин оставался под стражей.