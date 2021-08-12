Неизвестные заперли двух стариков в доме и подожгли его в Новой Москве, один погиб

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Неизвестные заперли пожилых брата и сестру в частном доме в Новой Москве и подожгли жилище. Мужчине удалось спастись, а женщина погибла, сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Поздно вечером 11 августа неустановленные лица, находясь на территории садового некоммерческого товарищества на территории Новой Москвы, заперли в доме пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения, после чего подожгли его. В результате произошедшего пожара женщина скончалась на месте происшествия, ее брат смог выбраться и был госпитализирован в одну из городских больниц", - сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью") и ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью").