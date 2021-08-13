В Белгородской области произошел пожар на шахте

ТАСС, 13 августа. Возгорание подземной самоходной машины произошло в шахте горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области. Идет эвакуация персонала, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 04:30 мск 13 августа 2021 года на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании подземной самоходной машины в шахте горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области. Проводится эвакуация. Дальнейшая информация уточняется", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, к месту происшествия были направлены два отделения военизированной горноспасательной части, дежурные караулы пожарно-спасательных частей №40, №36, №37.

Позднее в пресс-службе Яковлевского горно-обогатительного комбината сообщили, что возгорание ликвидировано. Эвакуирован весь персонал, пострадавших нет.

"Возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения - своими силами. В настоящий момент отделение военизированного горноспасательного взвода проводит осмотр места возгорания. Весь персонал, более 200 человек, выведены из шахты, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.