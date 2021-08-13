Эксперт: землетрясение в Кузбассе могло иметь техногенный характер

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4, зафиксированное в ночь на пятницу в Прокопьевском районе Кемеровской области, могло иметь техногенный характер, сообщил ТАСС директор Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Александр Федорович.

"Магнитуда 5,4 - довольно сильное для Кузбасса землетрясение, произошло на глубине 4 км недалеко от разреза "Талдинский" к северу от Новокузнецка. Я думаю, что это техногенное [землетрясение]. Осадочный бассейн реагирует, когда добывают уголь, напряжение меняется, так что это может быть реакция на работы по добыче угля", - сказал Федорович.

По его словам, специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН ведут наблюдение за районом землетрясения, большого количества афтершоков там не наблюдается. В городах и районах Кузбасса продолжается обследование жилых домов, социальных и энергетических объектов. В настоящий момент жертв и разрушений нет, работа предприятий не останавливалась.