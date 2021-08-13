Летевший из Краснодара в Тюмень самолет вынужденно сел в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Азимут", совершавший рейс из Краснодара в Тюмень, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в пятницу, ребенку на борту стало плохо, сообщила ТАСС ведущий специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании Азимут №333, следовавший 13 августа по маршруту Краснодар - Тюмень, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 01:12 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров (ребенок)", - сказала она.

Ребенку была оказана помощь, его передали бригаде скорой помощи. Самолет вылетел в Тюмень в 02:17.