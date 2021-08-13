В Москве количество ДТП с участием нетрезвых водителей с начала года сократилось на 26%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей в этом году сократилось на 26%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной ГИБДД.

"Состояние аварийности в столице по итогам семи месяцев 2021 года показало, что количество ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 26,3%. По итогам рассматриваемого периода всего зарегистрировано 202 таких дорожно-транспортных происшествия, в результате которых количество погибших и раненых людей сократилось на 45,5% и 24,8% соответственно", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности 7 194 водителя, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования - 6 860.

"Несмотря на небольшие количество и процент, такие дорожно-транспортные происшествия, как правило, вызывают серьезный резонанс и возмущение в обществе. Для предотвращения таких ДТП и профилактики пьянства за рулем, Управление ГИБДД города Москвы в ночь с 14 на 15 августа 2021 года проводит профилактический рейд "Нетрезвый водитель", - заключили в ГИБДД.